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Yaşam

Striptizci robotlar direk dansı yaptı

Las Vegas'taki Tüketici Elektronikleri Şovu’na direk dansı yapan robotlar damga vurdu

10 Ocak 2018 02:48

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektronikleri Şovu’na, direk dansı yapan striptizci robotlar damga vurdu. Direğin etrafında dönen dansçı robotlar, büyük ilgi gördü.

İlginç görüntüleriyle dikkat çeken robotlar, İngiliz sanatçı Giles Walker tarafından tasarlandı. Belli belirsiz insansı robotlar tasarlayan Walker, eserlerinin gözetim, güç ve röntgencilik kavramlarının dışa vurumu olduğunu savundu.

Robotlar hurda parçalardan meydana geliyor

Bu robotları gerçek striptizcilerle karşılaştırmak pek mümkün görünmüyor. Zira, yüz kısmında mobese kameraları bulunan robotlar, hurda parçalardan meydana geliyor. Yapay zekaya sahip olmayan robotlar, basit bir ön cam sileceği motoru ile çalışıyor ve sanatçının feminen stiline sahip.

AFP haber ajansına konuşan Walker, “Çöplerden seksi bir şeyler yapmayı seviyorum” ifadelerini kullandı.

Las Vegas’taki Tüketici Elektronikleri Şovu’na ev sahipliği yapan kulübün müdürü Peter Feinstein, etkinliğe çeşitlilik katmak için Walker ve robotlarını davet ettiklerini belirtti. Feinstein, “Bu kulüpteki 18’inci yılımız ve artık yeni ve benzersiz bir şeye ihtiyaç duyduğumuzu hissettik” dedi.

Şovda robot dansçıların yanı sıra gerçek dansçılar da yer aldı. AFP’ye konuşan Rouge adlı dansçı, robot dansçılarla yarış halinde olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Garip fetişleri olan insanlar var ve eminim ki bunun peşinden de gidenler olacaktır. Ancak kimse kimsenin güzelliğiyle yarışamaz. Bizim yeteneğimiz zihnimizle, konuşma şeklimizle, vücudumuzu kullanma şeklimizle bir...”
 

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