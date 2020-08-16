Striptiz kulübünde Covid-19 alarmı: 550 müşteri aranıyor

Duvar'ın aktardığı habere göre; Kanada’nın Toronto kentinin en popüler striptiz kulüplerinden Brass Rail Tavern’da bir çalışanda Koronavirüs tespit edildi. Kentin sağlık yetkilileri, ağustos başında kulüpte dört farklı vardiyada çalışan bu kişiden virüs kapmış olabileceği düşünülen yaklaşık 550 kişiyi bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

Bazı müşterilerle iletişim kurulup kendilerini karantinaya almaları istense de, halk sağlığı uzmanları kaç kişinin gerçek iletişim bilgilerini verdiğinin bilinemeyeceğini söylüyor. Toronto Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Andrew Morris, “Yarısı muhtemelen sahte bilgi vermiş 550 kişiyi bulmalarının ne kadar uzun süreceğini tahmin edersiniz” dedi.