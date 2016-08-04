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Kültür-Sanat

Strindberg’in sıra dışı eseri, Behçet Necatigil çevirisiyle raflarda

August Strindberg’in unutulmaz deniz senfonisi, 'Açık Deniz Kenarında' Behçet Necatigil çevirisiyle Everest Yayınları'nda yayımlandı

04 Ağustos 2016 01:00

İsveçli yazar August Strindberg’in en sıra dışı eserlerinden olan 'Açık Deniz Kenarında', Behçet Necatigil çevirisiyle Everest Yayınları etiketiyle yayımlandı. 

ArtfulLiving'in haberine göre, romanın kahramanı Borg entelektüel, içe dönük ve aykırı bir kişiliktir. Küçümsediği burjuva hayatını geride bırakıp devlet göreviyle bir süreliğine kuzeyde bir balıkçı kasabasına yerleşir.

Toplumla arasına mesafe koyarak kurduğu içsel dengesi bir kadına duyduğu tutkuyla bozulur. Arzular ve yabancılaşma duyguları cinnet boyutuna varır. İnsan ruhunun derinliklerinde gezinen roman trajik bir sonu hazırlar. August Strindberg, birey ile toplum, doğa ile kültür arasındaki yüzyıllardır süregiden karşıtlığı Nietzsche’ye özgü bir felsefi derinlikle ele alır.

“İleriye, yeni Noel yıldızına doğru gidiyordu kayık; engine doğru, hayatın ilk kıvılcımını kucağında parlatan tabiat anaya, verimliliğin sonsuz kaynağına, hayatın başlangıcı, hayatın düşmanı olan aşka doğru ilerliyordu.” (Kitaptan)

Açık Deniz Kenarında

August Strindberg

Behçet Necatigil

Everest Yayınları

15 TL

ETİKETLER

August StrindbergBehçet NecatigilAçık Deniz KenarındaEverest YayınlarıNietzsche

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