Stresi tetikleyen unsurlar arasında zihinde 'bahar temizliği' için beş yöntem

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Koronavirüs salgınıyla geçen iki yılın sonunda virüs yok olmasa da dünyanın dört bir yanında temkinli “normale dönüş” sürecine girildi. Salgının iki yılı, doğal afetler, çalkantılı ekonomi, hastalık, enflasyon, tedarik zinciri sorunları ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşıyla her yerde stres ve anskiyeteyi tetikleyen unsurlarla geçti.

The New York Times, 2022 baharına girerken zihinlerdeki dağınıklığı gidermenin, taze bir başlangıç yapmanın yollarını derledi. Uzmanlar, baharın gelişinin ruh sağlığını iyileştirme atmak için uygun bir zaman olabileceğini söylüyor.

İşte aklın dağınıklığını toparlamak için beş yöntem:

Farkındalık üzerinde çalışın

Farkındalık meditasyonu, insanların uzaklaştığı ana dönmesini sağlıyor ve günlük hayatta stresi azalttığı belirtiliyor.

Nörobilim geçmişi olan meditasyon danışmanı Nkechi Njaka, “Özellikle bu zamanda insan olmak çok stresli. Stresin vücuda ne kadar zararlı olduğunu düşünürsek, bunu düzeltmek için bir yönteme ihtiyacımız var” diyor.

İnsanlar gergin hissetmeye başladıklarında genellikle geçmiş ya da geleceğe odaklanırlar. Njaka, şu ana odaklanmanın genelde vücuttaki hisleri fark ederek gerçekleşebileceğini söylüyor. Bu genellikle nefes alışverişine odaklanarak gerçekleşebiliyor.

Günlük tutma metodunu deneyin

Araştırmalar hislerin bir günlüğe dökülmesinin iyi olma hâlini geliştirebileceğini gösteriyor. Son zamanlarda dijital tasarımcı Ryder Carroll’un çıkardığı “Bullet Journal” isimli yöntem öne çıkıyor. Kişisel planlayıcı sistemi aynı zamanda bir farkındalık egzersizi olarak biliniyor. Bullet journal tutarken zamanınızı ve enerjinizi nasıl değerlendirdiğinizi, bunların değip değmediğini yeniden düşünmüş oluyorsunuz. Carroll, bu değerlendirme yapılmazsa yanlış şeylere çok fazla zaman harcanabileceğini söylüyor.

Bilgi fazlalığını ayıklayın

Gündemin asla yavaşlamadığı dünyada hepimiz sürekli olarak sosyal medya ya da kanallarda bir haber akışını takip ediyoruz. Haberler insanı gergin, öfkeli ya da çaresiz hissettirebiliyor.

“Dijital Minimalizm: Gürültülü Bir Dünyada Odaklı Bir Hayatı Seçmek” kitabının yazarı Georgetown Üniversitesi’nden bilgisayar bilimi profesörü Col Newport “Haber tüketimini gözden geçirme zamanınız” diyor. Newport, haber takibi için bir iki güvenilir kaynak seçmeyi ve bunları günün belirli saatlerinde takip etmeyi öneriyor.

Fiziksel alanınızı düzenleyin

Pandemi kaynaklı kapanmalar döneminde çok sayıda insan yaşadıkları alandaki fazlalıkları temizlemek için vakit buldu. Uzmanlar, dağınık yaşam alanlarının düşünsel yetenekleri kötü etkileyebileceğini söylüyor.

Sevdiklerinizle vakit geçirin

Klinik psikolog Barbara Greenberg, “Hastalarımın duygusal olarak dağılmış durumda olduğunu görüyorum” diyor. Sosyal izolasyonla birlikte durmayan bilgi akışının insanlarda stres seviyesini ciddi oranda artırabileceği biliniyor. Uzmanlar, normalleşilen süreçte sevdiklerinizle bir araya gelmenin, uzun zamandır görüşülemeyen kişilerle görüşmenin ruh sağlığına iyi gelebileceğini söylüyor.