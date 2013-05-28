Stres iyi alışkanlıkları pekiştiriyor

ABD'de yapılan bir araştırma, insanların baskı altındayken daha önce sanılanın aksine sadece aşırı yemek ya da alışveriş gibi kötü alışkanlıklara yönelmediğini gösterdi. Araştırmaya göre insanların baskı altındayken de, daha önce edinmiş oldukları spor yapmak ya da sağlıklı beslenmek gibi alışkanlıkları sürdürüyor.

65 öğrencinin 10 haftalık bir süre boyunca davranışlarının incelendiği araştırmanın amacı, insanların stres altındayken irade gücünü ne ölçüde kullanabildiklerini görmekti.

Güney California Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, öğrencilerin baskı altında oldukları ve normalden az uyudukları sınav dönemlerinde, eski alışkanlıklarına daha sıkı sarıldığı görüldü.

Yani kahvaltısını sağlıksız yiyeceklerle yapmaya alışmış öğrenciler, sınav döneminde çok daha fazla sağlıksız gıda tüketti. Ama sağlıklı yiyeceklerle kahvaltıya alışmış olanlar da, aynı şekilde alışkanlıklarını sürdürdü. Gazetelerin köşe yazılarını okumayı alışkanlık edinenler de, vakitleri kısıtlı olsa da bunu yapmayı sürdürdü. Düzenli olarak spor yapanlar da, baskı altındayken daha çok spor yaptı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre çalışmayı yapan ekibin lideri Prof. Wendy Wood araştırmaları hakkında "Davranışlarımızı değişirmeye çalıştığımız zaman motivasyonumuz ve kendimizi kontrol konusunda stratejiler geliştiriyoruz. Ama yapmamız gereken yeni alışkanlıkları nasıl edineceğimizi düşünmek. Alışkanlıklar yorgun olsak da, kendimizi kontrol edecek enerjimiz olmasa da devam ediyor" ifadelerini kullandı.