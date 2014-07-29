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Sağlık

Stres diş gıcırdatmaya neden oluyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hikmet Aydemir, diş gıcırdatmanın daha çok 8-30 yaş arasında görüldüğüü söyledi

29 Temmuz 2014 16:35

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hikmet Aydemir, diş gıcırdatma ve çene sıkmanın ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilediğini, bu hastalığın özellikle 8-30 yaş arasındaki kişilerde daha çok görüldüğünü söyledi.

Yaprak Koçer’in DHA’da yer alan haberine göre, Prof.Dr. Aydemir, bazı kişilerde gece diş gıcırdatma ve çene sıkma görüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bu genelde strese bağlı olarak ortaya çıkan bir sorun. Stresin olduğu güncel hayatta problemlere daha yakın olan insanlarda görülüyor. Genelde içsel sorunların dışa atılamaması sonucu bu gıcırdatma olayı oluyor. Diş gıcırdatması ve çene sıkma diş aşınması, dişin dikey boyutunun düşmesi gibi problemlere neden olur."

Diş gıcırdatma ve çene sıkmanın toplumda orta sık görülen bir hastalık olduğunu belirten Prof.Dr. Hikmet Aydemir, şu bilgileri verdi:

"Bu hastalığın tedavisinde kişiler gece ağızda koruyucu plak kullanıyor. Bu plak sayesinde dişin zarar görmesini engellemeye çalışıyoruz. Bunun dışında diş sağlığının ötesinde bu hastalığın psikolojik boyutu da var. Diş tedavisinin yanında bu hastalara psikolojik destek tedavisi de veriliyor."

 

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