Stres çarkları çocukların sosyalleşmesini engelliyor

Uzmanlar, stres çarkının, çocuklarda sosyalleşmek, iletişim kurmak yerine daha izole daha otistik insanlar yaratılmasına neden olacağını belirtiyor.

Evrensel’in haberine göre uzmanlar, son günlerde özellikle çocuklar arasında yaygın kullanılan stres çarkının, çocuklarda sosyalleşmek, iletişim kurmak ve arkadaşlarıyla oynama yerine kendi iç dünyasına yönelterek, daha izole daha otistik insanlar yaratılmasına neden olacağını belirtiyor. Stres çarklarının ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yasaklandığına dikkat çeken Psikiyatrist Kuzeymen Balıkçı, şöyle dedi:

“Stres çarkları aslında dünyada 1.5- 2 yıldır çocukların elinde kullandığı bir oyuncak. 2 aydır da bizlerin gündeminde. Stres çarkları aslında daha önceki oyuncaklardan çok farklı bir şey değil. Daha önce de bir takım oyuncaklar vardı. Onlar da çocuklarda bir takım bağımlılıklar yapmıştı. Bugün mevcut dünya düzeni üzerinde her gün yeni bir şey popüler oluyor. Günümüzde de popüler olan stres çarkları. Bağımlılık yaptığına yönelik özellikle Amerika’da stres çarklarının stresi çarklarının aksine stresi arttırdığına ve dikkati dağıttığına yönelik çalışmaları var. Bu nedenle önce Amerika’da, daha sonra İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yasaklandı.”