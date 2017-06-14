T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Stres çarkları çocukların sosyalleşmesini engelliyor

Stres çarkları ABD, İngiltere ve BAE'de yasaklandı

14 Haziran 2017 00:00

Uzmanlar, stres çarkının, çocuklarda sosyalleşmek, iletişim kurmak yerine daha izole daha otistik insanlar yaratılmasına neden olacağını belirtiyor.  

Evrensel’in haberine göre uzmanlar, son günlerde özellikle çocuklar arasında yaygın kullanılan stres çarkının, çocuklarda sosyalleşmek, iletişim kurmak ve arkadaşlarıyla oynama yerine kendi iç dünyasına yönelterek, daha izole daha otistik insanlar yaratılmasına neden olacağını belirtiyor. Stres çarklarının ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yasaklandığına dikkat çeken Psikiyatrist Kuzeymen Balıkçı, şöyle dedi:

“Stres çarkları aslında dünyada 1.5- 2 yıldır çocukların elinde kullandığı bir oyuncak. 2 aydır da bizlerin gündeminde. Stres çarkları aslında daha önceki oyuncaklardan çok farklı bir şey değil. Daha önce de bir takım oyuncaklar vardı. Onlar da çocuklarda bir takım bağımlılıklar yapmıştı. Bugün mevcut dünya düzeni üzerinde her gün yeni bir şey popüler oluyor. Günümüzde de popüler olan stres çarkları. Bağımlılık yaptığına yönelik özellikle Amerika’da stres çarklarının stresi çarklarının aksine stresi arttırdığına ve dikkati dağıttığına yönelik çalışmaları var. Bu nedenle önce Amerika’da, daha sonra İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yasaklandı.”

ETİKETLER

stres çarkıKuzeymen Balıkçıgençsosyalleşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24