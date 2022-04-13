Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown, cinsel yorumlara tepki gösterdi: 18 olduktan sonra davranışlar değişti; iğrenç

Stranger Things dizisinin çocuk yıldızı Millie Bobby Brown, kariyeri boyunca yaşadığı cinsel objeleştirmeyi anlattı. Bu yıl 18 yaşına giren Brown, “18 yaşıma girdiğimden beri bunu çok daha fazla yaşıyorum” dedi.

Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’de başrolü oynayan Millie Bobby Brown, “The Guilty Feminist” isimli bir podcast programına konuk oldu. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Millie Bobby Brown, kariyeri boyunca cinsel objeleştirme ile karşı karşıya kaldığını, 18 yaşını geçtiğinde bu durumun daha da arttığını söyledi.

Brown “18 yaşıma girdiğimden beri insanların, sosyal medyanın ve basının bana davranışlarındaki değişimi görüyorum. Bu çok iğrenç” dedi.

Brown, 18 yaşına girmeden önce de cinsel objeleştirildiğini, bir defa kırmızı halıda kısa bir elbise giydiği için tepki çektiğiniş anlattı.