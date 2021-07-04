Stranger Things yıldızı David Harbour: Alkol bağımlılığımda beni kurtaran kedim oldu

Stranger Things dizisi yıldızı David Harbour, 20'li yaşlarında yaşadığı alkol bağımlılığı nedeniyle yaklaştığı intihar düşüncelerinden kedisi sayesinde kurtulduğunu anlattı.

The Guardian'a konuşan oyuncu David Harbour, gençlik yıllarında alkol bağımlılığı sorunu olduğunu söyledi. Bağımlılıkla bağlantılı intihar düşünceleri geliştirdiğini anlatan Harbour, onu kurtaranın evinde beslediği kedi olduğunu belirtti.

Harbour, "Beni durduran kedi oldu. 'Ben gidersem o ne yapacak?' diye düşündüm" dedi.

Şarkıcı Lily Allen'la evli olan oyuncu Harbour, 25 yaşında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu da belirtti.