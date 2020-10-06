Stranger Things'in dördüncü sezon çekimleri yeniden başladı

Netflix'te izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Stranger Things dizisinin dördüncü sezon çekimleri yeniden başladı.

Netflix, açıklama yaparak, mart ayında Koronavirüs salgını nedeniyle dördüncü sezon çekimlerine ara veren Stranger Things'in çekimlerinin kaldığı yerden devam ettiğini belirtti. Twitter'da bir paylaşım yapan Netflix, bir klaket ve bir saatin bulanıklaştırılmış bir görüntüsünü yayınladı ve "bu arada baş aşağı..." yazdı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, son sezonun çekimleri henüz yeni başlamış olsa da, dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer daha önce bilim kurgu korku serisinin önümüzdeki dördüncü sezonunun ötesinde devam edeceğini ve sonunun planlandığını doğruladı. Ross Duffer, "Dördüncü sezon son olmayacak. Sonun ne olduğunu ve ne zaman olduğunu biliyoruz. Pandemi bize ileriye bakmamız ve gösteri için en iyi olanı bulmamız için zaman verdi. Bunu doldurmaya başlamak, bize bu hikayeyi ne kadar süreyle anlatmamız gerektiğine dair daha iyi bir fikir verdi" ifadelerini kullandı.