Stranger Things'in 4. sezon fragmanı yayınlandı

Stranger Things dördüncü sezonun fragmanı yayınlandı. İlk sezonu 2016'da yayınlanan dizi Netflix'in en fazla izlenen yapımlarından biri.

Dizinin üçüncü sezonunda karakterlerimiz çocukluk dönemini geride bırakıp ergenlik dönemine girmişlerdi. Birçok kişi tarafından ilk iki sezona göre daha hareketli bulunan üçüncü sezonda Hopper’ın geleceği hakkında da soru işaretleri oluştu. Byers ailesi ise başka bir yere taşınmak için evlerini satıp Eleven’ı da yanlarına alarak yeni bir hayata başlamak için yola koyulmuştu.

Yeni sezondaysa Byers ailesinin Kaliforniya’ya taşındığını görüyoruz. Karakterlerimizin tekrar sıradan bir hayata dönüş süreçleriyle başlayan fragman, geçen süre içinde ekibin bir araya gelmediğine işaret ediyor. Okul hayatına alışmakta zorlanan Eleven, ara tatil için gün sayarken Mike ile tekrar buluşmayı dört gözle bekliyor. Arkadaşlarıyla birlikte hayallerinin tatilini yaşamak için sabırsızlanan Eleven, olacaklardan habersizdir.