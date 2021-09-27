Stranger Things'in 4. sezon fragmanı yayınlandı

Netflix, Stranger Things'in 4. sezonu için yeni bir kısa tanıtım videosu yayımladı.

Dijital yayın platformunun dünya çapındaki hayran etkinliği kapsamında yayınlanan video, seyirciyi Hawkins kasabasındaki ürkütücü ve görünüşe göre perili Creel Evi'yle tanıştırdı.

Fragman 1950'lerde yeni evlerine taşınan 4 kişilik bir aileyi göstererek başlıyor. Başlangıçta her şey huzur dolu görünse deæ aile çok geçmeden yanıp sönen ışıklar ve bahçelerinde buldukları yaralı hayvanlar dahil acayip olaylarla karşılaşmaya başlıyor.

Video daha sonra kesilerek yerde ölü gibi yatan iki çocuğunun başında uğursuzca duran aile babasının görüldüğü sahneye geçiyor. Ardından fragman, oyuncular Sadie Sink ve Joe Keery'nin de aralarında bulunduğu Stranger Things çetesinin araştırma amacıyla eve girdiği 1980'lere doğru ileri sarıyor. Bütün bunlar olurken arka plandan büyük sarkaçlı bir duvar saati sesi geliyor.

Creel'in kendi gözlerini oyduktan sonra kör olduğu da belirtiliyor ki bu da korkunç hatıralar veya hayallerin başına bela kesilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Stranger Things'in resmi Twitter hesabı kısa süre önce oyuncu kadrosuna katılan yeni karakterlerin listesini duyurdu. Bunların arasında olan Creel "dengesiz ve korkutucu biri" olarak tanımlanıyor.

Fragman, Stranger Things'in yayın tarihi henüz belirlenmeyen gelecek sezonunu tanıtmak için Netflix'in yayımladığı çok sayıdaki tanıtım videosunun en sonuncusu.