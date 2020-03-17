Starbucks, Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki şubelerini kapattı

Türkiye'de de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki şubelerini geçici süreyle kapatma kararı aldı.

Her geçen gün Koronavirüs vaka sayısının artmaya devam etmesi nedeniyle tedbirlerin artırıldığı Türkiye'de, bir kapatma kararı da Starbucks Türkiye'den geldi.

Starbucks Türkiye, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın dün (16 Mart) yayımladığı kararı referans göstererek şu açıklamayı yaptı:

"İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda 16 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle ülke genelinde insanların birbirine yakın olarak bulunabileceği tüm tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, kahvehane, kafe ve kafeterya vb. faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Starbucks mağazalarımızı da geçici olarak kapatmış bulunuyoruz."