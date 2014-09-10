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Yaşam
Deutsche Welle

Stonehenge’de büyük keşif

İngiltere’deki tarihi Stonehenge anıtının bulunduğu bölgede, yeraltı taramalarıyla yapılan incelemelerde ilginç sonuçlara ulaşıldı.

10 Eylül 2014 23:05


İngiltere'nin Salisbury düzlüğünde bulunan gizemli Stonehenge anıtı onlarca yıldır araştırmacıların ilgisini çeken yerlerin başında geliyor.

Arkeologlar, yüksek teknoloji cihazlarıyla Stonehenge'de yaptıkları taramalarla bölgenin ayrıntılı bir haritasını çıkarmayı başardı.

12 kilometrekarelik alanda yerin 3 metre derinliğine kadar yapılan yüksek çözünürlüklü taramalar sonucu, Stonehenge'in etrafında 17 tapınak bulundu.

Araştırma projesinin lideri Profesör Vincent Gaffney Birmingham'daki İngiliz Bilim Festivali'nde yaptığı açıklamada, “Stonehenge gezegende belki de piramitlerle birlikte en önemli arkeolojik eser. Stonehenge civarındaki bölgenin çoğu keşfedilmemiş bölge. Daha önce hiç incelenmedi ve Stonehenge hakkında bildiğimiz her şey hakkında bilmediklerimizi temel alıyor. Bu araştırma, Stonehenge'e bakışımızı değiştirecek. Bu Stonehenge'te yapılmış bir başka buluş değil, onu anlama yönünde temel bir adımdır” şeklinde konuştu.

Araştırma kapsamında 6 bin yıllık nesneler bulundu. Ayrıca 17 adet ahşap ya da taş yapı ve sayısız gömme amaçlı kullanılan höyükler tespit edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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StonehengeSalisburyProfesör Vincent Gaffney BirminghamBilim FestivaliWelle Türkçe AFP BS/BÖ

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