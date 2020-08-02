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Bilim / Teknoloji

Stonehenge’teki dev kayaların nereden geldiği çözüldü

02 Ağustos 2020 14:09

Bilim insanlarının araştırmasına göre, Stonehenge'i inşa edenler, taşları 25 kilometre uzaklıkta bulunan Wiltshire’daki West Woods isimli alandan getirmiş.

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