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Koronavirüs

Stoke City teknik direktörünün Manchester United karşılaşmasına saatler kala Covid-19 taşıdığı ortaya çıktı

Hazırlık karşılaşması iptal edildi

10 Haziran 2020 13:11

T24 Dış Haberler

İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin teknik direktörü Michael O'Neill'e pazartesi yapılan Koronavirüs testinin sonucun pozitif çıktığı açıklandı.

O'Neill'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından salı günü oynanması planlanan Manchester United-Stoke City karşılaşması iptal edildi. 

BBC'nin aktardığına göre test sonuçları açıklandığında Stoke, karşılaşmanın oynanacağı United'ın Carrington antrenman tesislerindeydi.

O'Neill'in önceki beş test sonucunun sonuçları negatif çıkmıştı. 

Stoke City'den yapılan açıklamada teknik adamın gerekli tavsiyelere uyacağı ve bir süre kendini izole edeceği belirtildi. Açıklamada O'Neill'in oyuncu ve antrenörleriyle internet üzerinden temas kurmaya devam edeceği belirtildi.

Stoke, Championship'te düşme hattının 3 puan üzerinde, 17. sırada bulunuyor.

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