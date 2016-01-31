Stockholm'deki metro istasyonunda maskeli 200 kişi mülteci avına çıktı

Stockholm'de maske takan ve mülteci çocukları 'cezalandırmakla' tehdit eden yaklaşık 200 kişi tren istasyonunda mülteci avına çıktı.

Radikal'in Daily Mail'den tercüme ettiği habere göre İsveçli bir kadının 15 yaşındaki bir Somalili tarafından öldürüldüğüne yönelik iddialar üzerine, sayıları 200'ü bulan maskeli bir grup başkent Stockholm'de . Mülteci çocukları 'cezalandıracaklarını' belirten grup, tren istasyonunu bastı.

Grubun çocuklara saldırdığı belirtildi. 'Yeter artık' sloganıyla ırkçı bildiriler dağıtan grubun 'etnik olarak İsveçliye benzemeyenleri' hedef aldığını aktarıldı.

Polis sözcüsü Towe Hagg, maskeli grubun, "Mülteci çocuklara saldırmak amacıyla toplandığını" söyledi. Hagg, öldürülen 22 yaşındaki Alexandra Mezher'in "intikamını almak" için çocuklara saldıran kişileri aradıklarını bildiriyor.