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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da mülteci yurtlarına saldırılar beş katına çıktı

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da 2015 yılında mülteci yurtlarına yönelik saldırılar bir önceki yıla göre beş kat artış gösterdi.

29 Ocak 2016 14:10


Federal İstatistik Dairesi, Almanya'da 2015 yılında mülteci yurtlarına yönelik saldırıların 1005'e ulaştığını açıkladı. Kurumun verilerine göre, bu sayı bir önceki yıla kıyasla beş kat dolayında bir artışa tekabül ediyor. Söz konusu saldırılar arasında, mülteci yurtlarının kundaklanmasından, binaların duvarlarına nefret söylemleri ve gamalı haç işareti çizilmesine kadar değişik türde saldırılar bulunuyor.

Almanya'da en fazla sayıda sığınmacı kabul eden Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, mülteci yurtlarına dönük saldırılarda da başı çekiyor. Federal İstatistik Dairesi, Kuzey Ren Vestfalya'da 2015 yılında mülteci yurtlarını hedef alan 214 saldırının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Bu bir önceki yıla kıyasla neredeyse sekiz kat dolayında bir artış olduğu anlamına geliyor.

"Kabul edilemez"

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 1005 saldırı arasında en yaygın saldırı biçimi, mülteci yurtlarına maddi zarar vermek. Bunu propaganda ve şiddet suçları takip ediyor. 13'ü teşebbüs olmak üzere 92 kundaklama da bu saldırılar arasında sayılıyor. Dikkat çekici bir sayı ise bu 1005 saldırının 901'inden fazlasının aşırı sağcı saldırganlar tarafından yapılmış olması.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, göçmenlere yönelik suçlarla kararlı bir şekilde mücadele edileceğini belirtti. Bakan, mülteci yurtlarına dönük saldırıların bu denli artmış olmasının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. ARD kanalında konuşan De Maiziere, endişe ve eleştirilere anlayış gösterdiğini, fakat şiddet olaylarının bu anlayış konusunda sınır oluşturduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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