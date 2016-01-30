Çanakkale'deki mülteci faciasında en az 33 kişi öldü

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden Midilli adasına gitmek için çıkılan umut yolculuğunda mülteci teknesi battı. Aralarında çocukların da olduğu en az 33 kişinin öldüğü, 75 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

DHA'nın verdiği bilgilere göre ise hayatını kaybeden mülteci sayısının 39 olduğu belirtildi.

Olayla ilgili bir Türk, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin "Ben yapmadım. Beni kullandılar. Ben de teknedeydim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğü görüldü.

Ayvacık sahillerinden bu sabah Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen mültecilerin içinde bulunduğu tekne, Bademli açıklarında önce alabora oldu.

Yan yatan teknedeki mültecilerin 'Alo 158 Sahil Güvenlik İhbar Hattı'nı arayarak yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri hareket etti.

Yan yatan tekne tamamen batarken, mülteciler suya düştü.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 75mülteciyi kurtardı; aralarında çocukların da olduğu en az 33 kişinin ise cesedine ulaştı.

Mültecilerin bindiği 17 metrelik teknenin kıyıdan açıldıktan kısa süre sonra kayalıklara çarparak battığı belirlendi. 6 cansız bedenin teknede, diğerlerinin denizde ve sahilde bulunduğu belirtildi.

Aşırı vücut ısısı kaybederek hipotermi tehlikesi geçiren ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı belirtildi.