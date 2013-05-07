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Kültür-Sanat

Stockholm'de Abba müzesi açıldı

Müzenin sergi alanlarında grubun 1960'da nasıl biraraya geldiğini anlatan bir belgesel odası da var

07 Mayıs 2013 20:34

İsveçli ünlü dörtlü ABBA grubu adına düzenlenen müze Stockholm'de kapılarını açtı.

Grubun üyelerinden Bjorn Ulvaeus'in desteklediği müzede grubun sahne kostümleri, enstrümanları ve hatıraları bulunuyor.

Ayrıca ziyaretçiler, gurubun gerçek boyutlarındaki hologramı ile yanyana Abba şarkılarını söyleyebiliyor.

Abba hayranları için bu müze tam bir görsel şölen anlamına geliyor. Ziyaretçiler, 1970'lere ait dans pistinde grubun danslarını canlandırabiliyor veya 'Arrival' adli albüm kapağındaki meşhur helikopterin içine girebilme fırsatını buluyor.

Müzenin diğer sergi alanlarında grubun 1960'da nasıl biraraya geldiğini anlatan bir belgesel odası da var. Ayrıca, müzede İsveç pop müziğinin kronolojik tarihçesini anlatan bir sergi de bulunuyor.

Grubun tekrar biraraya gelebileceği ile ilgili söylentilere gönderme yapan Bjorn Ulvaeus, 'bizi tekrar bu kadar yakın görebileceğiniz tek yer bu müze' sözleriyle de tartışmalara son noktayı koydu.

Ulvaeus, müzeyi desteklese de, hayattayken bir müzenin parçası olma fikrine pek de sıcak yaklaşmıyordu. 2008'de benzer bir sergi açma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Dünyada 400 milyon albüm satışına sahip olan Abba grubunun şarkılarını içeren Mamma Mia gelmiş geçmiş en başarılı müzikal film. Dünyada 50 milyon kişi bu yapımın sahne versiyonunu izledi.

BBC TÜRKÇE

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