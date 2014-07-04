STK'lar Reklam Kurulu'nda yer almayacak

Mayıs ayı sonunda yürürlüğe giren Yeni Tüketici Kanunu’na göre, Reklam Kurulu üye sayısı 29’dan 19’a indirildi, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve sektör temsilcileri yerine devlet görevlileri çoğunluğa geçti.

Taraf gazetesinde yer alan Adnan Keskin’in haberine göre, Yeni Tüketici Kanunu’na uygun olarak Reklam Kurulu Yönetmeliği de yeniden yazıldı ve yeni kanun hükümete ticari reklamlara sansür yetkisi sağladı

Yeni düzenlemeye göre; Kurul, bugüne kadar kendisine ait olan reklam ve reklam uygulamalarını tedbiren (üç aya kadar) durdurulması yetkisini artık Başkan’a devredebilecek. Bununla ilgili fıkra şöyle düzenlendi: “Kurul, tedbiren durdurma kararı verme yetkisini Başkana devredebilir. Başkan tarafından reklam veya haksız ticari uygulama ile ilgili olarak verilen tedbiren durdurma kararı, yapılacak ilk toplantıda Kurulun onayına sunulur.”

Reklam Kurulu’ndaki değişiklikler

Reklam Kurulu’nun üye sayısı 29’dan 19’e düşürüldü. Kurul üyeliğine seçilme koşulları yeniden düzenlendi. Artık üyelik için, devlet memurları kanunundaki hükümler dışında iki yıllık yüksekokul mezunu olma şartı da aranacak. Kurul’daki sivil toplum temsilcilerinin sayısından tasarruf yapılırken resmi temsilci sayısı artırıldı. Kurul eskiye kıyasla daha resmi hale getirildi. Kurul’da daha önce üye bulunduran, TMMOB, işçi ve memur sendikaları, gazeteci örgütleri temsilcilerine yeni kurulda yer verilmedi.