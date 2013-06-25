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Kültür-Sanat

Sting'in yeni albümü yolda

16 Grammy ödüllü Sting'in yazdığı Broadway oyunu ile aynı adı taşıyan 10. stüdyo albümü 'The last Ship' 23 Eylül'de çıkıyor

25 Haziran 2013 03:50

16 Grammy ödüllü ingiliz müzisyen Sting'in 10. stüdyo albümü "The Last Ship" 23 Eylül'de hem dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alacak. Albümünün esin kaynağını, ingiliz müzisyenin yazdığı aynı isimli Broadway oyunu da 2014 yılında tiyatro sahnelerinde yer alacak.


1980'lerde İngiltere'nin Newcastle şehrinde gemi inşaatı endüstirisinin düşüş dönemini anlatacağı Broadway oyunu için İngiliz müzisyen, çocukluğunun geçtiği İngiltere'nin Wallsend bölgesindeki Swan Hunters Tersanesi'nden ilham aldı. Sanatçının albümünün prodüktörü de daha önce Elton John ve Eric Clapton gibi isimlerle çalışan Rob Mathes.

Sting'in 10. stüdyo albümü "The Last Ship"in tanıtım videosu için tıklayın

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