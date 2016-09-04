Sting yeni albümle geri dönüyor

Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden Sting yeni bir albümle geri dönüyor.

Her gün New York’taki kayıt stüdyosuna giderken geçtiği kavşağın adını albümüne veren sanatçının 12’inci stüdyo albümü 57th & 9th adını taşıyacak.

Evrensel'in haberine göre; sonbaharda yayımlanması planlanan albümde yer alan şarkılar efsane sanatçı David Bowie, Motörhead kurucusu Lemmy, Prince ve yakın arkadaşı olan Alan Rickman’ın ölümü gibi Sting’i derinden etkileyen olaylar etrafında şekillenmiş.

Entertainment Weekly’e “50,000” isimli şarkıyla ilgili konuşan sanatçı, “Önce David Bowie gitti, sonra Lemmy, sonra arkadaşım Allan Rickman ve sonra da Prince. Garip bir zamandı; çünkü bu insanların ölümsüz olduğunu düşünüyorsun ve bir anda diğer herkes gibi ölüyorlar” diyor.

Sting ayrıca iklim değişikliği konusunun da albümü üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söylüyor.