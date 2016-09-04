T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sting yeni albümle geri dönüyor

Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden Sting yeni albümü “57th & 9th” ile geri dönüyor

04 Eylül 2016 23:50

Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden Sting yeni bir albümle geri dönüyor.

Her gün New York’taki kayıt stüdyosuna giderken geçtiği kavşağın adını albümüne veren sanatçının 12’inci stüdyo albümü 57th & 9th adını taşıyacak.

Evrensel'in haberine göre; sonbaharda yayımlanması planlanan albümde yer alan şarkılar efsane sanatçı David Bowie, Motörhead kurucusu Lemmy, Prince ve yakın arkadaşı olan Alan Rickman’ın ölümü gibi Sting’i derinden etkileyen olaylar etrafında şekillenmiş.

Entertainment Weekly’e “50,000” isimli şarkıyla ilgili konuşan sanatçı, “Önce David Bowie gitti, sonra Lemmy, sonra arkadaşım Allan Rickman ve sonra da Prince. Garip bir zamandı; çünkü bu insanların ölümsüz olduğunu düşünüyorsun ve bir anda diğer herkes gibi ölüyorlar” diyor.

Sting ayrıca iklim değişikliği konusunun da albümü üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söylüyor.

ETİKETLER

stingyeni albüm57th 9th

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24