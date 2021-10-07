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Stilist Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu

07 Ekim 2021 09:37

Oyuncu ve stilist Ece Sükan, önceki gün Bebek'te yapılan bir partiye katıldı. Parti çıkışı alkollü bir şekilde polis kontrolüne takılan Sükan'ın ehliyetine el konuldu.

Ece Sükan, önceki akşam Bebek'te gerçekleşen bir partiye katıldı. Partiden sonra aracına binerek mekandan ayılan Ece Sukan, Etiler'de polis kontrolüne takıldı.

Alkollü olduğu görülen Sükan, gazetecileri görünce polislerin alkolmetre cihazına üflememek istedi. Gecenin sonunda ise eski manken, yakın bir arkadaşını arayarak vale çağırdıktan sonra evinin yolunu tuttu.

Polislerin 44 yaşındaki Sükan'a alkolmetreye üflemediği için red vermesi sonucu ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu.

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