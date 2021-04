Stevie Wonder, Gana'ya taşınacağını açıkladı

Şarkıcı Stevie Wonder, Gana'ya taşınma kararı aldığını söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, Oprah Winfrey'in dört ay önce yaptığı Wonder for Apple TV + programına katılan ödüllü şarkıcı Stevie Wonder, Gana'ya taşınma kararının nedenini açıklarken ABD'deki siyasi hareketliliğe işaret etti. "Bu ulusun yeniden gülümsediğini görmek istiyorum" diyen Wonder, "Bunu da Gana'ya taşınmadan önce görmek istiyorum" dedi.

Winfrey, açıklamanın üzerine Wonder'a "Gana'ya temelli mi taşınıyorsun" diye sordu. Wonder'ın yanıtı "Evet" oldu.

Wonder daha önce 1994 yılında da "orada daha çok toplum duygusu var" diyerek Gana'ya taşınmayı düşündüğünü söylemişti.

Michigan doğıumlu Wonder, dokuz yaşına geldiğinde piyano, davul ve harmonika çalmayı öğrenmişti. Wonder bugüne kadar 25 Grammy Ödülü kazandı.