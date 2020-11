Stevie Wonder'dan 4 yıl sonra iki yeni parça

T24 Dış Haberler

Müzisyen Stevie Wonder, 4 sene sonra ilk defa yeni bir şarkı yayınladı. Ünlü müzisyen, 2005'ten bu yana ilk ful albümünü çıkarabileceğinin de sinyallerini verdi.

İnternet üzerinden bir basın toplantısı düzenleyen Wonder, Where Is Our Love Song ve Can’t Put It In the Hands of Fate isimli şarkıları duyururken bu şarkıların yeni bir albümde yer alabileceğine işaret etti.

Where Is Our Love Song'da Grammy ödüllü gitarist Gary Clark Jr. yer alırken, Can’t Put It In the Hands of Fate'de de Busta Rhymes, Rapsody, Cordae ve Chika gibi sanatçılar yer alıyor.

Wonder'ın yeni şarkıları birçok siyasi mesaj içeriyor, ancak bu ünlü müzisyen için yeni bir durum değil. Wonder'ın 1980 yılında çıkardığı 'Happy Birthday' albümü Martin Luther King Günü'nün resmi tatil ilan edilmesinin önünü açmıştı. Tecrübeli sanatçı, Vietnam Savaşı ile ilgili eserler de üretti.

Wonder, Can’t Put It in the Hands of Fate şarkısının "sistematik ırkçılığa karşı bir yanıt" olduğunu ifade etti.