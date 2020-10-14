Stevie Nicks: Harry Styles benim arkadaşım, beraber değiliz

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Klasik rock müziğin unutulmaz gruplarından Fleetwood Mac'in solisti Stevie Hicks, müzisyen Harry Styles'la bir ilişkisi olmadığını söyledi.

The Guardian'a konuşan Nicks, "Harry Styles benim genç erkek arkadaşım değil. O benim çok iyi bir arkadaşım" dedi.

Uzun süredir kimseyle randevulaşmadığını ifade eden Nicks, "Ama şunu söylemeliyim, ben her zaman romantiğimdir. Sokakta karşıma çıkan birini gözümün yakalayabileceğini bilirim. Başıma milyonlarca kez geldi" diye konuştu.

Nicks, "72 yaşında birine aşık olup onunla kaçar mıyım? Evet, büyük ihtimalle olmayacak ama bu mümkün" ifadelerini kullandı.