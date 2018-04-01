Steven Spielberg'in 'Ready Player One'ı seyirciyle buluştu: Bu filmi yapmak astral seyahat gibi bir deneyimdi

Yeni bilimkurgu filmi Ready Player One’la seyirci karşısına çıkan, 3 kez Oscar ödülünü alan usta yönetmen Steven Spielberg, filmi sanal gerçeklik gözlükleriyle çektiğini söyleyerek, “Bu filmi yapmak astral seyahat gibi bir deneyimdi” dedi.

Usta yönetmen Steven Spielberg, Ernest Cline’ın 2011’de yazdığı romandan sinemaya uyarlanan ‘Ready Player One’ filmiyle yeniden seyirci karşısında. ABD’de ilk 4 günde 42 milyon dolarlık hasılat elde eden filmin başrollerinde Tye Sheridan, Olivia Cooke ve Ben Mendelsohn yer alıyor.



“Şehrin dışına çıktığımda hayal dünyamda gittiğim tüm yerlerin fantezileriyle doldurduğum bir film oldu” diyen Steven Spielberg, Habertürk’e verdiği röportajda, filmi hakkında şunları söyledi:



“Tutku dolu, harika bir oyuncu kadrom vardı. Sanırım hepsinin yaşlarını topladığınızda bile benden gençler! Ben de onların bu enerjisinden beslendim. Bize bir oyun alanı verildi ve biz de oyunlar oynadık. Ve yeniden çocuk olduk. Filmde sizin de hissedeceğiniz o enerjinin geldiği yer o kadroydu. Bir de şu var. Film sanal bir set ortamında çekildi. Oyuncuların nerede olduklarını anlamanın tek yolu, hepimizde olan sanal gerçeklik gözlükleriydi. Gözlüklerin içinde gördüğünüz tamamen kurulmuş ve filmde gördüğünüz setti. Ama gözlükleri çıkardığınızda, tamamen beyaz, boş bir alan vardı karşımızda. Bu filmi yapmak astral seyahat gibi bir deneyimdi ve bunun nasıl bir şey olduğunu ifade etmek gerçekten çok zor.”

Filmi için, “80’li jenerasyon için nostaljik gelecek. Çünkü küresel ve yerel türbülansın, kaosun ve sismik değişimin olmadığı bir devirdi” diyen ünlü yönetmen, “Sivil Haklar Hareketi ile beraber 60’larda sismik değişim yaşadık. Jack ve Bob Kennedy suikastlarıyla beraber birçok değişim yaşandı ve bunların hepsi farklı dönemlerdi” dedi.