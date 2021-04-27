Steven Spielberg imzalı müzikal film West Side Story'den ilk fragman

Steven Spielberg, efsaneleşmiş müzikallerden biri olan West Side Story'yi yeniden beyazperdeye yansıttı.

E.T'den Indiana Jones'a, Jaws'dan Schindler's List'e, Ready Player One'dan Jurrasic Park'a onlarca kültleşmiş filmin yönetmeni Spielberg'in West Side Story'sinden ilk fragman yayınlandı.

Birbirine düşman iki sokak çetesinde olmalarına rağmen birbirine aşık olan Tony ve Maria'nın hikâyesini anlatan filmde, bolca dans, çete savaşları ve romantik sahneler yer alıyor.

Başrollerinde Ansel Elgort ve Rachel Zegler'in yer aldığı yeniden uyarlamanın 10 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.