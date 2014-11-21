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Kültür-Sanat

Steve McQueen'den yeni film projesi

Ödüllü yönetmenin yeni filmi polisiye türünde olacak

21 Kasım 2014 19:53

İngiliz yönetmen Steve McQueen, 1980'lerde yayınlanan polisiye türündeki mini dizi "Widows"u sinemaya uyarlayacak.

Play Tuşu'nun haberine göre, Hunger (Açlık) filmiyle hızlı bir çıkış yapan ve 12 Years A Slave (12 Yıllık Esaret) ile Oscar ödülü kazanan McQueen'in ABD'li aktivist Paul Robeson'ın hayatını sinemaya uyarlayacağı yönündeki beklentiler boşa çıktı.

McQueen'in sinemaya uyarlayacağı "Widows" dizisi, Lynda La Plante tarafından aynı adlı kitaptan uyarlanarak 1983 yılında İngiltere'de yayınlanmıştı. Tek sezondan oluşan dizinin başrollerinde Ann Mitchell, Maureen O’Farrell ve Fiona Hendley yer aldı.

Polisiye tarzında ilerleyecek olan filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı ve filmde kimlerin oynayacağı henüz belli değil.

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