Steve Jobs'un filmi için geri sayım başladı

Steve Jobs‘un hayatının anlatılacağı film, nisan ayında vizyona girecek. Hollywood‘un ünlü aktörü Ashton Kutcher’ın başrolünü üstleneceği, "Jobs" adlı film, Jobs’un 29 yıllık (1971-2000) dönemini anlatıyor.

Emir Bostanoğlu'nun log.com.tr'de yer alan haberine göre, filmin yönetmenliğini ise, Joshua Michael Stern yapacak. Fakat film, ölümünden kısa süre sonra yayınlanan ve Walter Isaacson’ın imzasını taşıyan biyografiden uyarlanma değil.

Isaacson’ın Steve Jobs biyografisinden uyarlanan ve ünlü senarist Matt Whiteley‘nin kaleme aldığı bir başka Steve Jobs filmi için de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Kutcher’ın Jobs’un hayatını canlandıracağı filmin galası ise, 17-27 Ocak tarihlerinde Utah'ta gerçekleştirilecek olan Sundance Film Festivali‘nin kapanış gününde yapılacak.