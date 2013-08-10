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Steve Jobs'un eşi, eski Washington Belediye Başkanı'na aşık oldu

Eşinin ölümünden dolayı üzgün olan Laurene Jobs’u teselli etmek isteyen Fenty’nin aşık olduğu ve ilişkinin böyle başladığı öne sürüldü

10 Ağustos 2013 13:35

Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un eşi Laurene Jobs’un, eski Washington Belediye Başkanı Adrian Fenty ile birlikte olduğu iddia edildi.

Adrian Fenty’in eski eşinin iddiasına göre, Steve Jobs’un ölümünden 20 gün sonra bir konferansta tanışan Laurene Jobs ile Adrian Fenty birçok kez görüştü.

Eşinin ölümünden dolayı üzgün olan Laurene Jobs’u teselli etmek isteyen Fenty’nin aşık olduğu ve ilişkinin böyle başladığı öne sürüldü.

Fenty’nin, Laurene Jobs ile ilişkisinin başlamasından 4 ay sonra eşinden boşandığı ve kızının velayetini de almadığı belirtildi.

Jobs ailesine yakın kaynaklar, Laurene Jobs’un Steve Jobs’tan ayrılmak istediğini, ancak kanser nedeniyle bu isteğinden vazgeçtiğini dile getirdi.

 

Laurene Jobs’un serveti eriyor

 

2011 yılında vefat eden Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın eşi Laurene Powell Jobs, en zengin 100 listesinden inerken, Laurene Powell Jobs'un serveti de 9,9 milyar dolara düştü.

Apple hisselerinin iki ay içinde yüzde 24,5 değer yitirmesi Jobs'un servetindeki erimenin asıl nedeni olarak öne çıktı.

Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Bayan Jobs'un birçok farklı ülkede turizm konusunda yatırım planladığı da belirtildi.

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