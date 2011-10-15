Steve Jobs, limonata ve enginarı çok seviyordu



T24 - Hayata gözlerini yuman Steve Jobs’un CEO’luk görevini bırakmasından önce Silikon Vadisi’ndeki Baklava isimli Türk lokantasında brunch yaptığı ortaya çıktı. Lokantanın sahibi Yüksel, Jobs’un enginar yiyip, limonata içtiğini ama humusu beğenmeyip yarım bıraktığını söyledi.







Vatan gazetesinde yer alan habere göre, ABD’li bilişim devi Apple geçen hafta iPhone 4S’i dünyaya tanıttıktan bir gün sonra şirketi yaratan Steve Jobs hayatını kaybetmişti. iPhone 4S’in teknoloji dünyasında ezber bozacak Siri sistemi Tim Cook ve Apple kurmayları tarafından tanıtılmıştı.



Palo Alto’da gidilebilecek lokantaları sorunca iPhone 4, bir liste sunmuş, Baklava isimli bir lokanta 4 yıldızla ikinci sıraya oturmuştu. Baklava’nın sahibi İlker Yüksel’e ulaştığımızda, Steve Jobs’un hastalığının son döneminde, Apple’ın CEO’luk görevini bırakmadan önce 1 Mayıs pazar günü Baklava’ya geldiğini söyledi. 99’dan beri Silikon Vadisi’nin ortasında lokantacılık yapan Yüksel “Pazar günü eşi ve bir başka kadınla birlikte brunch yapmaya geldi” dedi.



Vegan olduğu bilinen ve eşi Lauren Powell Jobs ile birlikte hayvan ürünleri tüketmeyen Jobs hakkında konuşan Yüksel “Humus, falafel, çoban salatası, sebzeli sandviç ve enginar yedi. Limonata ve ice tea içti” açıklamasını yaptı.

Hasta olduğu için beğenmedi



Jobs’un hastalığı yüzünden bitkin olduğunu dile getiren Yüksel “Oturduğu yerden rahatsız olduğu belli oluyordu. Humusun tadını beğenmedi. Humusta yeteri kadar sarımsak olmadığını ve bu tadı alamadığını belirtti. Toplam 47 dolar 58 cent hesap geldi. Hepsini nakit olarak ödedi” açıklamasında bulundu. Yüksel, Silikon Vadisi’ndeki birçok insan gibi kredi kartı kullanmayan Jobs’un yaklaşık 9 dolar bahşiş bıraktığının altını çizdi.



Genç işadamı, Jobs’un tanıtımlarda kullandığı ve resmi üniforması haline gelen siyah kazak, kot pantolon, gri spor ayakkabı giydiğini belirtirken yemekten sonra dondurma yemeye gittiğini söyledi. Grup masadan kalkarken, Jobs çiftinin yanındaki kadının “Steve kemoterapiden geçiyor ve ilaç tedavisi alıyor. Bu sebeple yemeğin tadını sevmedi, yarım bıraktı. Yoksa yemekler güzeldi” dediği belirtildi.









