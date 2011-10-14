-Stephen King'in romanı dizi oluyor ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Korku edebiyatının en başarılı isimlerinden Stephen King'in ''Kemik Torbası'' adlı romanı televizyon dizisi oluyor. Los Angeles Times'ın haberine göre, eşinin ölümünün ardından bunalıma giren bir yazarın göl kenarındaki bir evde başından geçen korkunç olayların anlatıldığı romanın televizyon uyarlamasında, James Bond serisindeki rolüyle tanınan ünlü oyuncu Pierce Brosnan yer alacak. Dizi, ABD'deki A&E kanalında Aralık ayından itibaren haftada iki akşam yayınlanacak. Stephen King, ''Kemik Torbası''nı 1998 yılında yazmış, kitap 1999 yılında Korku Yazarları Birliği'nin verdiği prestijli Bram Stoker Ödülü'nü almıştı. Bu yılın ilk aylarında King'in ünlü roman serisi ''Kara Kule''nin de televizyon uyarlamasının çekileceğine dair haberler çıkmış ancak Oscar ödüllü ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem'in başrolde yer almasının beklendiği dizi, yapım şirketinin yönetimindeki değişiklikler nedeniyle askıya alınmıştı.