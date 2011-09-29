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Yaşam

Stephen King ''Shining''in devamını yazıyor LOS ANGELES (A.A)

29 Eylül 2011 17:26

-Stephen King ''Shining''in devamını yazıyor LOS ANGELES (A.A) - 29.09.2011 - Korku edebiyatının en başarılı isimlerinden Stephen King, ünlü kitabı ''The Shining''in (Medyum) devamını yazıyor. Yazarın kişisel internet sayfasında yayımlanan duyuruya göre, King'in devam kitabı ''Dr. Sleep'', seyahat eden ve kendilerine ''The Tribe'' adını veren bir grup vampirin hikayesini anlatıyor. King'in, kitabından bir bölümü geçen hafta George Mason Üniversitesi'nde katıldığı bir toplantıda okuduğu, bu bölümün ses kaydının yakında yazarın internet sayfasından paylaşılacağı duyuruldu. King'in ilk en çok satan kitabı olan "The Shining'', yazarı korku edebiyatının önde gelen isimleri arasına sokmuştu. ''The Shining''in hikayesi, 1980 yılında ünlü yönetmen Stanley Kubrick tarafından beyazperdeye taşınmış, filmin başrollerini Jack Nicholson ve Shelly Duvall paylaşmıştı. ''The Shining'', kış mevsimini New England'da ıssız bir otelde geçiren Torrance ailesinin başından geçenleri anlatıyor.

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