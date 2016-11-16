Stephen Hawking: İnsanoğlu'nun 1000 yıl bile ömrü yok

Çağımızın en değerli profesörlerinden Stephen Hawking geçtiğimiz pazartesi 'Oxford Union Society' için insanoğlunun kökenleri ve geleceği hakkında bir konuşma yaptı. Hawking gezegenimizin geleceğinin parlak olmadığını ve yaşayacak yeni bir gezegen bulamazsa insanoğlunun sonunun yakın olduğunu söyledi.

Independent'ta yer alan habere göre Profesör Stephen Hawking yaşayacak yeni bir gezegen bulunmazsa insanoğlunun Dünya'da 1000 yıldan az ömrünün kaldığını vurguladı. 74 yaşındaki fizikçi ve kozmolog, son 50 yılda evren hakkında depolanan yeni bilgilerden yola çıkarak 2016'yı; yaşamak ve kuramsal fizik araştırmaları yapmak için parlak bir yıl olarak nitelendirdi. Hawking şu ifadeleri kullandı:

"Evren hakkındaki algımız son 50 yılda neredeyse tamamen değişti ve ben buna az bile olsa katkıda bulunduysam ne mutlu bana. Yalnızca doğanın temel parçacıklarından biri olan biz insanların, bizi ve evreni kontrol eden kanunları çözmeye bu kadar yaklaşması adeta bir zafer. ‘Cosmos' gibi süper bilgisayarların yardımıyla milyonlarca galaksinin yerini belirleyebileceğiz ve evrendeki yerimizi daha iyi anlayacağız. Belki bir gün yer çekimi dalgalarını kullanıp Big Bang'in kalbine bile bakabileceğiz."