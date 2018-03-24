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Yaşam

Stephen Hawking için lokma döktürdüler: Camiye gitmiyoruz ama bunları yapıyoruz işte

"Kendi tedavisiyle uğraşacağına bin bir zorlukla derdini anlatmaya çalıştı; var olan beynini kenara alıp, etiyle kemiğiyle uğraşmadı"

24 Mart 2018 14:37

76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking için İzmir’de lokma döktürüldü. Daha önce de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Che Guevara’ya lokma döktüren fizik tedavi uzmanı doktor Alparslan Bilen "Camiye gitmiyoruz ama bunları yapıyoruz işte" dedi.

Gazete Duvar’dan Nuray Pehlivan’ın haberine göre, ünlü evren bilimci ve fizik profesörü için Karaburun’da Nergis Cafe önünde yapılan lokma hayrına çok sayıda esnaf ve yurttaş ilgi gösterdi. Camiye gitmediğini ama sevdiği ve saydığı insanların arkasından lokma döktürdüğünü kaydeden Dr. Bilen, neden Hawking için lokma döktürüyorsunuz sorumuza ise şöyle yanıt verdi: 

"Hawking’in hastalığı benim uzmanlık alanım. Ne kadar ağır bir hastalık olduğunu biliyorum. Hawking bize yaşadığımız evrenin içinde neler olduğunu gösterdi. Kendi tedavisiyle uğraşacağına bin bir zorlukla derdini anlatmaya çalıştı. Var olan beynini kenara alıp, etiyle kemiğiyle uğraşmadı.

Hawking’e karşı bütün dünya borçlu. Ben bu borcun bilincinde olduğumu zannediyorum. Hawking bize kara deliği, anti maddeyi, maddeyi öğretti. Ufkumuzu açtı, beynimizden bir kapak kaldırdı. Bu dünyada 30-40 odalı konakta sadece oturma odasını ve tuvaletini bilerek yaşamak var. Bir de tüm odalarını bilerek yaşamak. İşte Hawking bizim bütün odaları görmemizi sağladı.”

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