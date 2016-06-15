John Steinbeck'ten yazmaya dair 6 tavsiye

Pulitzer Ödülü ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi gerçekçi roman-öykü yazarı John Steinbeck, bir aktör ve yazar olan Robert Wallstene’e 1962 yılında bir mektup yazarak kendi yazarlık yöntemini özetleyen altı ipucu verdiği ortaya çıktı.

Birçok önemli esere imza atan John Steinbeck'e 'Gazap Üzümleri' romanı 1940'da ‘Pulitzer Ödülü’ getirdi. Ayrıca yazar 1962'de edebiyata katkılarından dolayı Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Sabitfikir'in haberine göre, John Steinbeck'in genç yazarlara yol gösterici bir nitelik taşıyan 6 tavsiyesi şöyle: