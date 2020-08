Steam Yaz İndirimleri bu akşam başlıyor; peki hangi oyunlar indirime girecek?

Pek çok bilgisayar oyuncusu için yaz ayı demek Steam Yaz İndirimleri demek. Yılın en büyük oyun kampanyalarından birisi Steam Yaz İndirimleri bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak ve tam iki hafta sürecek.



2020 Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran’da TSİ ile 19.55'te başlayacak, 9 Temmuz 2020 TSİ 20.00'a kadar devam edecek tarihine kadar devam edecek. Oyuncular 2 hafta boyunca pek çok popüler yapıma uygun fiyatla sahip olabilecek.

Hangi oyunlar indirime girecek?

Steam Yaz İndirimlerinde hangi oyunların indirime gireceği şu an için net olarak bilinmiyor. Ama önceki indirimlerden hareketle, hangi firmaların hangi oyunlarının indirime gireceği, az çok belli.

İndirime girecek oyunların başında kuşkusuz GTA 5 de yer alıyor. Lakin GTA 5’i Epic Games sayesinde ücretsiz bir şekilde alan büyük bir kitle bulunduğu için, oyun ne kadar rağbet görür bilinmiyor. Diğer yandan Red Dead Redemption 2 başta olmak üzere diğer Rockstar Games oyunlarının da indirime gireceği düşünülüyor.

Bunun dışında, geçen yılki indirimlerde en çok satan oyunların başında gelen Forest, Garry’s Mood, Friday 13th, PUBG, Rust, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Witcher 3, Assassin's Creed Odyssey gibi oyunlar da tekrardan indirime geçecektir.



Her yıl olduğu gibi bu yılda Ubisoft’un neredeyse tüm oyunları büyük bir indirime girebilir. Bunun yanı sıra, indie oyun severlerin gözdesi olan 11 Bit Studios’un da oyunları bu yıl da indirime girecekmiş gibi gözüküyor. Bu yılda NBA 2K ve Football Manager serisi indirimde olacaktır.