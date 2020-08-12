Steam Oyun Festivali'nin düzenleneceği tarih belli oldu

Steam'in sonbahar aylarında Steam Oyun Festivali, düzenleyeceği ortaya çıktı. Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Geoff Keighley, etkinliğin, 7-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi. Valve, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, zaman zaman oyunseverlerin ilgisini çekecek etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerin başında da "Steam Oyun Festivali" geliyor. Steam Oyun Festivali, oyunculara ücretsiz demoların sunulduğu, canlı yayınların yapıldığı ve geliştiricilerin önemli açıklamalarda bulunduğu bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Steam'in, haziran ayı içerisinde düzenlediği festivalde oyunseverler, 900 oyun demosuna ücretsiz olarak erişebilmişlerdi.

Webtekno'nun aktardığına göre Steam Oyun Festivali ile ilgili açıklamalar, Gamescom ve The Game Awards gibi etkinliklerin yapımcısı olan Geoff Keighley'den geldi. Twitter'dan açıklama yapan Keighley, dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformunun sonbaharda Steam Oyun Festivali etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. Keighley'e göre Steam'in söz konusu etkinliği, 7-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Keighley, bu etkinliğin yeni oyunlar keşfetmek için büyük bir şans olduğunu ifade ediyor.

Valve cephesinden ise Steam Oyun Festivali ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.