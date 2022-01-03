Steam, 27.9 milyon eş zamanlı oyuncu sayısıyla rekor kırdı

Oyun platformu Steam, yeni yılın ilk hafta sonunda kendi rekorunu kırarak eş zamanlı oyuncu sayısında 27 milyon 942 bine ulaştı.

Yeni yıl tatili sebebiyle birçok oyuncu hafta sonunu oyun oynayarak geçirdi. Bunun sonucu olarak da Steam'den rekor geldi. En son 28 Kasım 2021'deTürkiye saati ile 17:00'de eş zamanlı oyuncu sayısında 27.384.959'a ulaşan Steam, 2 Ocak 2022'de 27.942.036 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Steam'in rekoru kırdığı esnada oyunda olan oyuncu sayısı ise 8.219.950. Salgınının başlamasından bu yana Steam düzenli olarak oyuncu sayısını arttırıyor ve neredeyse her 3 ayda bir rekor kırıyor. Steam'deki oyuncu sayısı 20 milyon civarında.