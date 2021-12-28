Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?

Valve'nin dijital oyun platformu Steam, 2021'in en iyileri listesini açıkladı. Şirket ayrıca en çok kazanan oyunları da belirledi.

Valve, dijital oyun platformu Steam'in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu.

Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:

Apex Legends

PUBG: Battlegrounds

Counter-Strike: Global Offensive

Battlefield 2042

Naraka: Bladepoint

Dead by Daylight

Destiny 2

New World

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Valheim

Dota 2

Grand Theft Auto 5

Steam'de yeni çıkanlar kategorisinde ise 2021'in oyunları şöyle listelendi:

Back 4 Blood

Mass Effect: Legendary Edition

Valheim

Forza Horizon 5

Resident Evil Village

Battlefield 2042

Naraka: Bladepoint

Halo Infinite

Outriders

New World

Farming Simulator 22

Age of Empires 4

Steam platformunda yer alan oyunlar arasında 2021'in en iyi VR (sanal gerçeklik) oyunları ise şunlar oldu:

Arizona Sunshine

Boneworks

Half-Life: Alyx

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Beat Saber

Superhot VR

Pavlov VR

Into The Radius VR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VR Kanojo

Blade and Sorcery

The Walking Dead: Saints & Sinners

Steam'de yılın en iyi kontrolör oyunları listesi ise şu şekilde oluştu: