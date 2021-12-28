Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?

Valve'nin dijital oyun platformu Steam, 2021'in en iyileri listesini açıkladı. Şirket ayrıca en çok kazanan oyunları da belirledi.
Valve, dijital oyun platformu Steam'in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu.
Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:
- Apex Legends
- PUBG: Battlegrounds
- Counter-Strike: Global Offensive
- Battlefield 2042
- Naraka: Bladepoint
- Dead by Daylight
- Destiny 2
- New World
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Valheim
- Dota 2
- Grand Theft Auto 5
Steam'de yeni çıkanlar kategorisinde ise 2021'in oyunları şöyle listelendi:
- Back 4 Blood
- Mass Effect: Legendary Edition
- Valheim
- Forza Horizon 5
- Resident Evil Village
- Battlefield 2042
- Naraka: Bladepoint
- Halo Infinite
- Outriders
- New World
- Farming Simulator 22
- Age of Empires 4
Steam platformunda yer alan oyunlar arasında 2021'in en iyi VR (sanal gerçeklik) oyunları ise şunlar oldu:
- Arizona Sunshine
- Boneworks
- Half-Life: Alyx
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- Beat Saber
- Superhot VR
- Pavlov VR
- Into The Radius VR
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- VR Kanojo
- Blade and Sorcery
- The Walking Dead: Saints & Sinners
Steam'de yılın en iyi kontrolör oyunları listesi ise şu şekilde oluştu:
- FIFA 22
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Grand Theft Auto 5
- Halo Infinite
- Apex Legends
- eFootball 2022
- Monster Hunter: World
- Cyberpunk 2077
- EA Sports FIFA 21
- Forza Horizon 5
- Guilty Gear - Strive
- Tales of Arise