Statue of Mirrors'dan Perfect Blue

Statue of Mirrors, 2019 yılında yayınladığı debut albümün ardından sessizliğini bozarak bu yılın ilk teklisini yayınladı.

Art arda yayınlayacağı teklilerle tekrar dinleyicilerle buluşmayı planlayan grubun bu serisinin ilk teklisi Perfect Blue, 11 Mart’ta Xgergedan etiketiyle yayınlandı.

İki parçadan oluşan single, pandemiye girmeden hemen önce evde kaydedilmiş ve her iki parçanın da yapımcılığını Başak Günak üstlenmiş. Bundan sonra yayınlanacak tekliler de son üç yılda pandemi süresince evde kaydedilen parçalardan oluşuyor.

Statue of Mirrors’ın kurucusu Rae, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bu süreçte biraz içinde bulunduğumuz dönemin etkisi, biraz da kendi seçimimle ilk albümdeki sound’a göre biraz daha farklı bir yola gittik, daha farklı denemelere yöneldik ama özünde hala büyük oranda aynı olan çok fazla element var tabii... Perfect Blue’yu ilk tekli olarak seçmemizin sebebi, bu şarkının uzun bir aradan sonra başlayacak olan bu yeni döneme geçişin tam da merkezinde durmasıdır."

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