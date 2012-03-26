Rus patenci Stasi yatağına kadar izlenmiş

Doğu Almanya’nın efsane buz patencisi Katarina Witt, yıllar sonra gizli servisin kendisiyle ilgili tuttuğu 3 bin sayfalık rapora ulaştı. “Eski rejimin kurbanıyım” diyen ünlü sporcu yatak odasına kadar izlenmiş.

Hürriyet'in haberine göre, eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin Dünya ve Olimpiyat şampiyonu buz patencisi Katarina Witt gizli polis Stasi’nin kendisinin her hareketini 8 yaşından itibaren izlediğini söyledi.

‘7 dakikalık sevişme’ raporu

Witt, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ve komünist rejimin çökmesinin ardından yaşadıklarını Daily Mail’e anlattı. Kendisinin eski rejim adına casusluk yaptığı iddiaları yüzünden çok yıprandığını anlatan Witt, “Aslında ben de eski rejimin kurbanlarındandım. Herkes gibi ben de Stasi’nin gizli arşivlerinde hakkımdaki dosyaları istedim. Benim hakkımda 3 bin sayfalık veri toplamışlar. Meğerse 8 yaşından bu yana beni izliyorlarmış. Hatta bir keresinde bir otel odasında 20.00-20.07 arasında 7 dakika süren bir cinsel ilişki yaşadığımı yazmışlar. Halbuki o gün bir erkek arkadaşımla biraz oturup konuşmuştuk, hepsi bu. Sanırım otel sahibi Stasi’ye çalışıyordu. Ama hayalgücü epey genişmiş” diye konuştu.

Emmy aldı, Playboy’a soyundu

1988’de Ankara’da Belpa buz pateni tesislerinin açılışında gösteri yapan Witt, 2007’de yine Türkiye’ye gelerek Buzda Dans yarışmasının finalinde yer almıştı. 1989’da “Carmen on Ice” filminde kendisi gibi olimpiyat şampiyonu Brian Boitano ile başrol oynayan hatta Emmy ödülü kazanan Witt, 1994’te Kış Olimpiyat Oyunları’nda 7’nci olabildi. Ünlü patenci 1998’de Playboy’a da poz verdi.

Stasi’nin parçaladığı belgeler birleştiriliyor

ESKİ Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin güvenlik ve istihbarat organizasyonu olarak 1950’de kuruldu. Tam adı “Ministerium für Staatssicherheit” (Devlet Güvenlik Bakanlığı) olan Stasi dünya çapında en etkin ve korku veren istihbarat örgütlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Doğu Alman komünist rejimin son yılları olan 1989-90’larda, panikleyen Stasi yetkilileri kâğıt öğütücü cihazlarla çok sayıda dokümanı yok etmeye çalıştılar. Kağıt öğütücü cihazlar iş yükünden dolayı çalışamaz hale geldiğinde dokümanları elle parçadılar. Bunlar halen elle birleştiriliyor.