Star'dan çıkarılan Eser Karakaş: O ifadeleri kullanmam doğru değildi, kendime yakıştıramadım!

Star gazetesi, geçen hafta verdiği bir söyleşide “kıçımın muhafazakârı” ve “apış arası muhafazakârı” ifadelerini kullanan Prof. Eser Karakaş ile yollarını ayırdı. T24’e konuşan Karakaş, “Röportajın içeriğinin tamamen arkasındayım ama o ifadeleri kullanmam doğru değildi, kendime yakıştıramadım” dedi. Son dönemde iki yazısının Star gazetesi yönetimi tarafından yayımlanmadığını belirten Karakaş, Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın bu sabah kendisini aradığını ve işten çıkarmayı bildirdiğini söyledi.

Star gazetesinde ekonomi yazarı ve AİHM'nin Türk yargıcı Işıl Karakaş'ın eşi olan Eser Karakaş, Birgün gazetesinde Onur Erem imzasıyla 31 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan söyleşisinde dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti muhafazakâr bir parti değildir. Oportünist (fırsatçı) bir partidir. (…) Muhafazakâr bazı değerlerin özünü korumaya çalışır. Türkiye’de korunacak en önemli şeylerden biri İstanbul’un siluetidir, dünya mimarlık tarihinin en iyi korunmuş siluetlerinden biridir. AK Parti döneminde OnaltıDokuz kuleleri dikildi silueti mahfeden. Onu yapan adamı da tanıyorum, kendisine muhafazakâr diyor. Kıçımın muhafazakârı. Muhafazakârsan bunu yapamazsın. Bizde kendine muhafazakâr diyenler ancak apış arası muhafazakârıdır.”

"Birgün’e verdiği söyleşiyi yayımlanmadan önce gözden geçireceğini ancak bir yolculuğu nedeniyle yapamadığını" söyleyen Eser Karakaş, “İletişim kazası oldu. Onlar da bunun maliyetini gösterdiler” dedi. Sarf ettiği argo kelimeler için “Daha kibar ifadeler kullanabilirdim” diyen Karakaş, ilgili sözlerinin “bazı çevreleri rahatsız ettiğini” aktardı.

Yayın Yönetmeni Albayrak: Çok üzgünüm

İşten çıkarılmasının kendisine nasıl söylendiğini sorduğumuz Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah bildirildi. Genel Yayın Yönetmeni (Nuh Albayrak) aradı, yazının çok tepki çektiğini söyledi. Ben de tamam dedim. Çok üzgün olduğunu söyledi. İnsani bir sürtüşme olmadı.”

‘Mehmet Metiner’in bugün Taraf’ta yazması mümkün mü?’

Star gazetesinde yazmaya başladığı dönemde çizgilerinin büyük ölçüde örtüştüğünü söyleyen Karakaş, “AKP değişince Star da değişti. Çizgiler bu kadar farklı olunca da olmuyor” ifadesini kullandı ve “Mehmet Metiner’in bugün Taraf’ta yazması mümkün mü? Bir yere kadar” dedi.

‘İki yazım yayımlanmadı’

Karakaş, “AKP, Türkiye’ye 2007-2008’e kadar önemli bir dönüşüm geçirtti. AKP’nin böyle savrulmuş olması Türkiye için son derece sıkıntılı bir durum” ifadesini kullandı. “AKP’nin bugün Milli Güvenlik Kurulu’na, kırmızı kitaba yaslandığını" söyleyen Karakaş, “Bu söyleşiden önce gazete ile yollarının ayrılacağının zaten belli olduğunu” belirtti. Birgün’e verdiği söyleşinini bir vesile olduğunu belirten Eser Karakaş, “Yazılarınıza ilişkin uyarı oldu mu” sorusuna cevaben “Son zamanlarda iki yazım yayımlanmadı” dedi.

Karakaş, kendisine "Star’ın dönüşümünün yeni olmadığı ve başyazarı Mehmet Altan ile yollarını 2012’de ayırdığını" hatırlattıktan sonra yönelttiğimiz “Bugün 'keşke istifa etseydim' diyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayır. Ben böyle bakmıyorum. Star gazetesi benim görüşlerimi belirtmem için bir alandı. Ben bana tanınan olanağı kullandım. Laikçiler sevmiyor, AKP’liler sevmiyor derken bundan sonra görüşlerimizi açıklayabileceğimiz mecralar bulmak zor.”

‘Benim üslubumda ‘o çaldı’ demek yoktur’

Yolsuzlukları yeterince yazdığını düşünüp düşünmediğini de sorduğumuz Eser Karakaş, “Benim üslubumda ‘o çaldı’ demek yoktur. Ben yolsuzluğun nerelerden kaynaklandığını yazdım; kimsenin ilgilenmediği imar hukuku, ihale kanunu üzerinde durdum. İnternetten aratın, bu kelimeleri son üç dört yılda en çok kullanan yazar benimdir” dedi.

‘En uzak olduğum ülkücü çizgide bile…’

Karakaş, “Bundan sonra nerede yazmayı düşünüyorsunuz, örneğin Zaman’dan teklif gelse ne dersiniz” sorusu üzerine “Şu an başka bir şey düşünmüyorum. Ama herhangi bir yerden teklif gelirse düşünürüm” yanıtını verdi. “Bana karışılmasın yeter” diyen Eser Karakaş, “Bu koşulla en uzak olduğum ülkücü çizgide bile yazarım. Ama çizgiler çok farklı olunca ne olduğu da ortada” ifadesini kullandı.