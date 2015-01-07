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AKP'yi eleştirdi, Star'daki yazılarına son verildi

Eser Karakaş, kısa süre önce 'Türkiye'de apış arası muhafazakârlığı var' diyerek gündeme gelmişti

07 Ocak 2015 16:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en yakın işadamlarından olan Ethem Sancak’a  ait Star, Eser Karakaş’ın gazetedeki köşesini kapattı.

Eser Karakaş, Birgün gazetesinde 31 Aralık 2014’te yayımlanan söyleşisinde, “AK Parti muhafazakâr bir parti değildir. Oportünist (fırsatçı) bir partidir. Muhafazakârlık çok ciddi bir şeydir, Türkiye’de muhafazakâr yoktur. Muhafazakâr bazı değerlerin özünü korumaya çalışır. Türkiye’de korunacak en önemli şeylerden biri İstanbul’un siluetidir, dünya mimarlık tarihinin en iyi korunmuş siluetlerinden biridir. AK Parti döneminde OnaltıDokuz kuleleri dikildi silueti mahfeden. Onu yapan adamı da tanıyorum, kendisine muhafazakâr diyor. Kıçımın muhafazakârı. Muhafazakârsan bunu yapamazsın. Bizde kendine muhafazakâr diyenler ancak apış arası muhafazakârıdır” demişti.

Türkiye’deki muhafazakâr kesime yönelik ağır eleştirilerde bulunduğu bu söyleşinin yayımlanmasından 1 hafta sonra, Star gazetesi Prof. Eser Karakaş’ın işine son verdi.

10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde balkonda bulunan ve AKP 4. Olağan Kongresi’nde parti yönetimine Hakem Kurulu üyesi olarak giren Ethem Sancak’ın bir süre önce Star Medya Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu, Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan’ın da gazetedeki görevine son vermişti.

Star gazetesinde köşesi kapatılan son isim Yağmur Atsız olmuştu.

 

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