Star'a göre, "Rusya gazı keserse kârdayız!”

Star gazetesi, Rusya’dan alınan gazın çok pahalı olduğunu söylerken “Rusya’nın gazı kesmesi bize yarar” dedi.

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik yüzünden Rusya’nın Türkiye’ye sattığı doğalgazı kesmesi üzerine teoriler geliştirilirken Star gazetesine konuşan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Sistemleri Modelleme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun “Aslında Katar doğalgaz boru hattı projesi, Türkiye ve Avrupa’ya uygun fiyattan doğalgaz sağlayacak çok güzel bir proje. Türkiye’de kurulacak bir terminal üzerinden Avrupa’ya gidecek Katar gazı veya boru hattı projesini, AB’de destekler çünkü alternatife ihtiyaçları var” dediği belirtildi.

Star'dan Selim Efe Erdem'in haberine göre Kumbaroğlu, Rusya ile yaşanan kriz sonrasında başlanan alternatif piyasalar arayışının Türkiye’ye ekonomik ve jeostratejik önem kazandırdığını söyledi.