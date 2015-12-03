Putin: Türkiye pişman olacak



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine yaptığı konuşmada ülkesi ile Türkiye arasındaki gerginliğe de değindi. Putin, Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili, "Türkiye bu yaptığından pişman olacak" dedi.

Putin: 'Allah cezalandırdı'

"Pilotumuzun ölümünden Türk elitleri sorumlu, bunu asla unutmayacağız. Türkiye'ye tepkimizin ticari yaptırımlarla sınırlı kalacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar" ifadelerini kullanan Putin, Rusya'nın Türk yöneticilerin ihanetini asla unutmayacağını açıkladı. Putin, "Allah Türk yönetimini akıldan yoksun bırakarak cezalandırdı" dedi.

Türkiye geçen ay Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmüştü. Ankara'ya göre sınır ihlalinde bulunan Rus uçağı uyarılara rağmen geri dönmedi. Moskova, Türk hava sahasının ihlal edilmediğini savunuyor. Gelişme Rusya ile Türkiye arasında gerginliğe yol açtı.

Yaptırımları 'IŞİD'le işbirliği' iddiaları izledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye karşı sert yaptırımlar içeren kararnameyi onaylamıştı. Rusya'nın yaptırımları bazı Türk ürünlerinin yasaklanmasını, vize muafiyetinin kaldırılmasını ve charter seferlerinin iptal edilmesini öngörüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin IŞİD'le yasadışı petrol ticaretine karıştığını iddia etmişti. Erdoğan, iddia karşısında, "Kimse Türkiye'ye iftira atamaz" açıklamasında bulunmuştu.

Davutoğlu: Sovyet propagandası

Rusya'nın Türkiye’nin IŞİD'den petrol aldığı iddialarına Başbakan Ahmet Davutoğlu yanıt verdi. Davutoğlu, "Bu Sovyetik propaganda makinesinin yalanlarına kimse itibar etmez. Kimse, yalanlarla, iftiralarla Türkiye'yi yanlış bir resmin içine koyamaz" dedi.

Davutoğlu şunları söyledi: "Yapılan açıklamalar bana gençliğimi hatırlatıyor. Soğuk Savaş döneminde Sovyet propaganda makinesi vardı. Her gün değişik yalanlar üretir, önce kendileri inanır sonra da dünyanın inanmasını beklerlerdi. Bunlar, 'Pravda yalanları, palavraları' diye anılırdı."