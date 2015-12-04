Bahçeli'den Erdoğan'a: Artık sarayda tezek yakılsın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu millet çileye alışık bir millettir. Kaldı ki Rus doğalgazı olmazsa biz yandık bittik diye bir durum yok" şeklindeki sözlerini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu milletin çektiği çile yeter. Artık sarayda tezek yakılsın, saray sobayla ısınsın. Konuşması kolay, buyurun çileye biraz da siz ortak olun" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın açıklamasına alındığın belirterek, "Çileyi çeken millet, çalıp söyleyen, köşeyi dönen onlar. Onlar ki, gülüp eğleniyorlar. Haklarında yığınla suçlamaya rağmen muzaffer bir komutan gibi geziyorlar, yiyorlar, gemilerini yüzdürüyorlar" ifadelerini kullandı. Bahçeli, şunları söyledi:

"Şimdi de diyorlar ki, 'Biz hayat boyu doğal gazla yaşamadık. Bu millet çileye alışıktır.' Yetmedi, 'Gerekirse tezek yakarız' dediler. Gün geldi, Bingöl'de olmayan doğalgazı varmış gibi anlattılar, gün geldi doğalgaz bulunmayan Zonguldak'ta açık açık yalan söylediler. Sonra, doğalgaz gelmeyen il kalmayacak, Ayşe Hanım rahatlayacak, bodrumdan kömür çıkarma derdi kalmayacak dediler. Ne oldu? Geriye sardılar. Bu milletin çektiği çile yeter. Artık sarayda tezek yakılsın, saray sobayla ısınsın. Konuşması kolay, buyurun çileye biraz da siz ortak olun.

​Doğrusunu isterseniz bu millet çileye alışık sözüne çok alındım, çok üzüldüm. Çileyi çeken millet, çalıp söyleyen, köşeyi dönen onlar. Onlar ki, gülüp eğleniyorlar. Haklarında yığınla suçlamaya rağmen muzaffer bir komutan gibi geziyorlar, yiyorlar, gemilerini yüzdürüyorlar. Bu adaletsizliği sorgulamadıkça, bu haksızlığa kafa yormadıkça, zorlu şartlar yenilemez, dağ gibi pürüzler dağıtılamaz.

​Doğrunun yolu uzun ve çetindir. Yalan ve ahlaksızlık kurnaz ve fırsatçıdır. Yol doğru olduktan sonra varılır, yalan er geç yarı yolda kalır. Milletimin her güzel evladından sorgulamasını rica ettiğim husus şudur: Biz bugünkü Türkiye tablosuna, yönetim tercihine layık mıyız? Doğru cevap kurtuluştur. Kurtuluşun kıvılcımı ise milli, inançlı ve mücadeleci ruhlarda çakacaktır. Dün öyle oldu, yarın da aynısı olacaktır."