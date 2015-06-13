Star'a göre Özgecan davasında 'Gezi zihniyeti' hortladı!

Mersin’de vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dün görüldü. Davayı birinci sayfasında yer veren Star gazetesi, “Özgecan Aslan duruşmasında ‘Gezi’ zihniyeti hortladı” üstbaşlığını kullandı. Haberde, “Özgecan Aslan’ın ailesine destek için Tarsus Adliyesi’ne giden KADEM üyeleri, kendini sivil toplum örgütü olarak tanımlayan radikal grubun saldırısına uğradı. KADEM ekibi, AK Parti karşıtı tezahüratlar eşliğinde şiddete maruz kaldı” denildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de infial yaratan Özgecan cinayetiyle ilgili hukukçular ve sivil toplum örgütlerinin davayı yakından takip edeceklerini haftalar öncesinden açıklaması nedeniyle Tarsus’a Mersin’den takviye polis gönderildi. Duruşma devam ederken, adliye bahçesinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile diğer kadın dernekleri arasında tartışma çıktı. KADEM’in açıklama yapmak istemesine, diğer kadın dernek ve platform üyeleri karşı çıktı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Salim Çakan, megafonla taraflara seslenerek sükunete davet ederken, tarafları araya giren çevik kuvvet polisi ayırdı. KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, “Bizim alandan dışarıya çıkmamızı istediler. Ben şimdi bu meydana gelen tüm kadın derneklerine soruyorum: Bu mudur sizin kadına yönelik şiddetle mücadele anlayışınız? Bu mudur sizin demokratik hakları kullanmaya karşı göstereceğiniz demokratik tavır?” diye sordu. Özgecan Aslan’ın ailesini ziyaret ettikten sonra tekrar Tarsus Adliyesine gelen KADEM üyeleri adına konuşmasını tamamlayan Yılmaz, “Her şeyi bir kenara bırakarak, yaşananların Özgecan davasına gölge düşürmemesini, davanın çok daha önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.